Модель Деми Роуз показала пикантное фото с отдыха в Восточной Африке.

Слишком горячо: Деми Роуз засветила пышные формы в откровенном купальнике instagram.com/demirose

Известная британская модель Деми Роуз, которая недавно снялась полностью голой в ванне, поделилась новым соблазнительным снимком с отдыха в Восточной Африке.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость запостила фотографию, где она демонстрировала на камеру пышные формы в купальнике с шахматным принтом. Также девушка надела белую шляпу и солнцезащитные очки.

Роуз позировала на шезлонге возле бассейна. Судя по указанной геолокации, Деми остановилась в одной из гостиниц Танзании недалеко от Национального парка Серенгети.

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