Тарабарова назвала 5 вещей, без которых никогда не выходит из дома
Звезда реалити-шоу “Декрет вже не секрет“ на канале М1, украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась нежной фотографией с 2-летним сыном Иваном.
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На странице звездной мамы в Инстаграм появился кадр, где она с улыбкой на лице обнимает малыша перед поездкой на работу. В описании к милому снимку Тарабарова рассекретила, без чего никогда не выходит из дома. 30-летняя певица составила ТОП-5 вещей, которые всегда есть в ее сумочке.
“Наразі є 5 речей, без яких я дійсно не виходжу із будинку.
1. Гаманець (це зрозуміло😂)
2. Маска (новий для мене, але життєво необхідний аксесуар)
3. Ключі від авто (бо живемо за містом і до нього ще треба доїхати 😂)
4. Телефон (тут коментарі, певно зайві, ви ж теж його зараз в руках тримаєте))
5. Антисептик (бо мушу піклуватися про родину, та не наражати їх на небезпеку)
Ну і солодкі обійми - їх навіть у список додавати не буду, це константа в нашій родині 🌞“, - поделилась Светлана.
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