Британская модель Деми Роуз соблазнила фанов откровенным кадром.

Полностью голая: Деми Роуз снялась обнаженной в ванне с цветами instagram.com/demirose

Британская модель с пышными формами Деми Роуз взбудоражила Сеть новой фотографией. Звезда опубликовала голую фотографию с отдыха на Мальдивах.

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В своем Инстаграм-аккаунте 25-летняя красотка опубликовала яркий снимок, где она запечатлена в ванной с цветами. Полностью обнаженная Деми релаксировала под открытым небом. При этом модель прикрыла пышный бюст руками и закрыла глаза.

“Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Просто цветет🌸💕“, - подписала пикатный кадр Роуз.

Деми Роуз снялась обнаженной в ванне с цветами instagram.com/demirose

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