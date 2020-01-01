Соблазнительная MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье

Певица MARUV поразила фанов сексуальным образом.

Эпатажная украинская артистка MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, подразнила пользователей Сети соблазнительными кадрами из новогодней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя исполнительница разместила две фотографии, где она игриво позировала возле елки. Звезда была одета в черное белье, полупрозрачный кружевной халатик и длинные перчатки. Свой образ MARUV дополнила темной помадой и черным бантом в волосах.

“Скоро Рождество и Новый год🥳 Я была хорошей девочкой и жду подарков от Санты😉 Как насчет вас?“, - подписала снимки певица.

MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье instagram.com/maruvofficial

MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье instagram.com/maruvofficial

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