Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Соблазнительная MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье

Комментариев: 0
Певица MARUV поразила фанов сексуальным образом.
Соблазнительная MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье
Соблазнительная MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская артистка MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, подразнила пользователей Сети соблазнительными кадрами из новогодней фотосессии.

Читай также: Леди Гага снялась топлес и засветила все свои тату

На своей странице в Инстаграм 29-летняя исполнительница разместила две фотографии, где она игриво позировала возле елки. Звезда была одета в черное белье, полупрозрачный кружевной халатик и длинные перчатки. Свой образ MARUV дополнила темной помадой и черным бантом в волосах.

“Скоро Рождество и Новый год🥳 Я была хорошей девочкой и жду подарков от Санты😉 Как насчет вас?“, - подписала снимки певица.

MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье
MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье
instagram.com/maruvofficial

MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье
MARUV устроила новогоднюю фотосессию в кружевном белье
instagram.com/maruvofficial

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: MARUV
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь