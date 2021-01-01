Вся мокрая: Лобода в мини бросилась в ванну, наполненную водой

Певица Светлана Лобода показала номер, который не оценили в РФ.

Мокрая Лобода сверкнула стройной фигурой в мини instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая недавно шокировала поклонников “лишней деталью“ в шортах, показала эффектный номер. Звезда прямо на сцене бросилась в ванну, наполненную водой.

Видео знаменитость выложила в Инстаграм.

В кадре Ло в коротком наряде делает переворот и эффектно опускается в воду.

В описании Лобода призналась, что готовила номер для награждения “Золотой грамофон“, но ее не пригласили.

Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии «Золотой граммофон». Мы огромной командой 2 недели готовились к нашему выступлению. Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение.

К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу.

Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся.

Скучаю по Вам!

Ваша LO❤️, - написала Лобода.

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