Полностью обнаженный: Звезда "Мстителей" Джош Бролин показал голое фото

Исполнитель роли Таноса, актер Джош Бролин запостил снимок, где он в голом виде пьет кофе.

Известный американский актер Джош Бролин, сыгравший Таноса в “Мстителях“ и Натана Саммерса / Кейбла в “Дэдпуле 2“, удивил подписчиков откровенной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 52-летний артист разместил снимок, где позировал полностью голым. На свежем кадре Джош пил кофе, сложив ноги на стол. Фото сделала молодая жена актера Кэтрин Бойд, которая младше его на 20 лет.

“В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не сказал, что они имели в виду метафорически“, - подписал голый снимок Бролин.

Звезда "Мстителей" Джош Бролин показал голое фото скриншот

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