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Настя Каменских показала утреннюю пробежку с мужем

Комментариев: 1
Певица Настя Каменских показала фанам, с чего начинается ее утро.
Настя Каменских показала утреннюю пробежку с мужем
Настя Каменских показала утреннюю пробежку с мужем
instagram.com/kamenskux

Знаменитая украинская певица Настя Каменских (NK) часто делиться с подписчиками спортивными роликами, а также рассказывает фанам о своем питании. Даже в морозное утро артистка не забывает о тренировке.

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Так, на своей странице в Инстаграм Настя поделилась свежей фотографией, где она вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом занимается пробежкой. Каменских позировала на камеру в спортивном костюме черного цвета и белой шапке с надписью “Это моя ночь“.

А Потап выбрал для утренней прогулки светло-зеленую куртку, шапку, спортивные шорты, гетры и красные кроссовки. В руках у него был собачий поводок.

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Теги: Настя Каменских, Потап
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.12.2020, 11:18
Оценка:  0
гость
Патап шо то у тебя за кастюм папугайя? Митлу ни видна фаташопили чили чёль?
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