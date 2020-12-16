Настя Каменских показала утреннюю пробежку с мужем

Певица Настя Каменских показала фанам, с чего начинается ее утро.

Знаменитая украинская певица Настя Каменских (NK) часто делиться с подписчиками спортивными роликами, а также рассказывает фанам о своем питании. Даже в морозное утро артистка не забывает о тренировке.

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Так, на своей странице в Инстаграм Настя поделилась свежей фотографией, где она вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом занимается пробежкой. Каменских позировала на камеру в спортивном костюме черного цвета и белой шапке с надписью “Это моя ночь“.

А Потап выбрал для утренней прогулки светло-зеленую куртку, шапку, спортивные шорты, гетры и красные кроссовки. В руках у него был собачий поводок.

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