День рождения Миллы Йовович: ТОП-10 лучших фильмов голливудской звезды

17 декабря актрисе Милле Йовович исполняется 44 года.

Сегодня, 17 декабря, свой 44-й день рождения отмечает американская актриса украинского происхождения Милла Йовович.

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Будущая звезда Голливуда родилась в Киеве в семье врача из Черногории Богдана Йововича и советской актрисы Галины Логиновой. В 1980 году Милла вместе с родителями переехала в Лондон, а позже в Лос-Анджелес.

В 9 лет Йовович начала модельную карьеру. Она была рекламным лицом таких брендов, как Hugo Boss, Guess, Calvin Klein и L'Oreal.

В кино Милла впервые снялась в 1988 году в картине “Слияние двух лун“. А в 15 лет она получила главную роль в фильме “Возвращение в голубую лагуну“. Но всемирно известной актриса стала после съемок в фильме “Пятый элемент“. Сейчас на счету знаменитости более 40 ролей в кинолентах.

Кроме того, Йовович пробовала себя в качестве певицы. Ее первый альбом вышел в 1994 году.

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В августе 2019 года Милла Йовович объявила о своей третьей беременности. Она и ее супруг, режиссер Пол Андерсон ожидают на появление еще одной дочери. Напомним, что пара уже воспитывает 12-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден.

В честь дня рождения Миллы Йовович Ivona предлагает вспомнить лучшие роли именинницы.

Возвращение в Голубую лагуну

Чаплин

Пятый элемент

Жанна д’Арк

Обитель зла

Выкрутасы

Хеллбой

Ультрафиолет

Мушкетеры

Четвертый вид

Напомним, что 16 декабря свой день рождения отпраздновала Анна Седокова.

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