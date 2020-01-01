Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
Супруга знаменитого испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка и модель Анна Курникова показала подписчикам, как подросли их дети, двойняшки Николас и Люси.
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Так, на своей странице в Instagram 39-летняя спортсменка опубликовала два портретных кадра, где изображены дочь и сын. Редкие снимки Анна обнародовала по случаю дня рождения детей. 16 декабря Люси и Николас отпраздновали 3-летие.
Напомним, что в конце января 2020 года Курникова родила Иглесиасу еще одну дочь. Звездные родители назвали девочку Мэри.
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