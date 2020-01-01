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Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса

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Звездная мама Анна Курникова запостила новые фото дочери и сына в честь их 3-летия.
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
instagram.com/annakournikova

Супруга знаменитого испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка и модель Анна Курникова показала подписчикам, как подросли их дети, двойняшки Николас и Люси.

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Так, на своей странице в Instagram 39-летняя спортсменка опубликовала два портретных кадра, где изображены дочь и сын. Редкие снимки Анна обнародовала по случаю дня рождения детей. 16 декабря Люси и Николас отпраздновали 3-летие.

Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
instagram.com/annakournikova

Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Энрике Иглесиаса
instagram.com/annakournikova

Напомним, что в конце января 2020 года Курникова родила Иглесиасу еще одну дочь. Звездные родители назвали девочку Мэри.

Младшая дочь Курниковой и Иглесиаса
Младшая дочь Курниковой и Иглесиаса
instagram.com/annakournikova

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Теги: Анна Курникова, Энрике Иглесиас
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Источник: ivonа bigmir)net

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