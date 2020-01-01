Финалистка первого сезона "Холостяка", певица Яна Соломко откровенно рассказала о личной жизни.

Яна Соломко рассекретила, какие у нее отношения с американским певцом Джейсоном Деруло instagram.com/yana.solo

В конце сентября 2019 года донецкий бизнесмен Олегом Солодухов объявил о разводе с украинской певицей, экс-участницей группы “Real O“ Яной Соломко. В своем Facebook-аккаунте мужчина намекнул, что у его бывшей возлюбленной завязался роман с американским поп-певцом Джейсоном Деруло.

А на днях вышел новый выпуск программы “Українські сенсації“, в котором 31-летняя артистка рассказала о своей жизни после участия в первом сезоне “Холостяка“, в том числе об отношениях с Деруло.

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Как выяснилось, Соломко мечтала родить дочь Киру в Америке, поэтому на последних месяцах беременности сама без мужа отправилась в Майами. Именно там певица познакомилась с Джейсоном. Однако, девушка заверила, что у них всегда были только дружеские отношения.

“С Джейсоном у нас просто теплые, творческие и дружеские отношения. Я рада, что у меня в друзьях есть такой мировой артист“, - призналась украинская певица.

Смотрите сюжет о Яне Соломко с 5:44

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