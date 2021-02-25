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"Моя курочка приехала": Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной

Комментариев: 1
Ведущая Леся Никитюк похвасталась отдыхом в ресторане с теннисисткой Элиной Свитолиной.
"Моя курочка приехала": Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
"Моя курочка приехала": Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк показала подписчикам, с кем провела вчерашний вечер. Знаменитость опубликовала несколько видео из столичного ресторана азиатской кухни.

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Так, сначала в Инстаграм-Сторис Леся запостила ролик, где была изображена женская рука и добавила опрос, кому принадлежат татуировки. Среди вариантов ответа были британский дизайнер Виктория Бэкхем, бразильский футболист Рональдиньо и украинская теннисистка Элина Свитолина. Позже Никитюк обнародовала два совместных видео со своей подружкой Свитолиной. 

“Друзья, ну конечно, ну как вы не угадали! Это Виктория Бекхэм. Шучу. Это Элина Свитолина. Моя пупсичка, моя курочка, моя рыбочка приехала. Сейчас мы идем брать ракетки и будем до утра играть в теннис“, - говорит в видео ведущая.

Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
Скриншот
Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
Скриншот
Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
Леся Никитюк показала, как развлекается с Элиной Свитолиной
Скриншот

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Теги: Леся Никитюк, Элина Свитолина
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Леся Никитюк  (аноним)  25.02.2021, 18:04
Оценка:  0
Леся Никитюк
Это же Элина Свитолина, моя кунечка, моя попочка, моя сисечка приехала! Сейчас мы идем подбирать писюны и будем до утра сосать пенис, а потом отправимся на ибалку!
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