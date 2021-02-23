Злата Митчелл поделилась архивными снимками со старшей сестрой Доминик Митчелл.

Старшая дочь известной украинской ведущей и писательницы Ольги Фреймут, Злата Митчелл поделилась редкими фотографиями с британской родней.

Читай также: Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми-двойняшками

На днях на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Злата показала, как ее поздравила сестра Доминик с 15-м днем рождения. Девушка обнародовала архивные кадры с именинницей и дополнила их трогательным поздравлением.

Отметим, что у Златы и Доминик общий отец - британец Нил Митчелл. Кроме того, на одном из кадров сестры позировали с двумя парнями. Возможно, это их старшие братья.

15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании Скриншот

15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.