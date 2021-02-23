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15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании

Комментариев: 1
Злата Митчелл поделилась архивными снимками со старшей сестрой Доминик Митчелл.
15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь известной украинской ведущей и писательницы Ольги Фреймут, Злата Митчелл поделилась редкими фотографиями с британской родней.

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На днях на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Злата показала, как ее поздравила сестра Доминик с 15-м днем рождения. Девушка обнародовала архивные кадры с именинницей и дополнила их трогательным поздравлением.

Отметим, что у Златы и Доминик общий отец - британец Нил Митчелл. Кроме того, на одном из кадров сестры позировали с двумя парнями. Возможно, это их старшие братья.

15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
Скриншот

15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
Скриншот

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Теги: Злата Митчелл, Ольга Фреймут
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.02.2021, 14:36
Оценка:  0
гость
Там была групповуха!
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