15-летняя дочь Фреймут показала сестру из Великобритании
Старшая дочь известной украинской ведущей и писательницы Ольги Фреймут, Злата Митчелл поделилась редкими фотографиями с британской родней.
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На днях на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Злата показала, как ее поздравила сестра Доминик с 15-м днем рождения. Девушка обнародовала архивные кадры с именинницей и дополнила их трогательным поздравлением.
Отметим, что у Златы и Доминик общий отец - британец Нил Митчелл. Кроме того, на одном из кадров сестры позировали с двумя парнями. Возможно, это их старшие братья.
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