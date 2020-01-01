"Папа не знал": Мика Ньютон рассказала, как справилась с онкологией

Певица Мика Ньютон в программе "Зірковий шлях" на канале «Украина» рассказала, как преодолела рак.

Певица Мика Ньютон недавно поразила поклонников печальным известием – у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

“Супруг заметил: “О-о, ты перестала говорить много. Так, что-то стало тише в доме. И потом я уже в 4 часа хотела ложиться спать. Настолько плохо становилось. У меня вздувало живот очень сильно. Я пошла на йогу, я меняла диету, я думала, что все надо делать, чтобы похудеть“, – говорит Мика Ньютон в программе “Зірковий шлях“, которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая.

Звезда как раз гостила у родителей в Украине, она сдала все анализы, они были идеальные, но на УЗИ врачи обнаружили кисту.

“В США есть очень хороший хирург, он меня прооперировал, и уже гистология показала, что это был рак“, – поделилась артистка.

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Врачи ошарашили девушку диагнозом - рак яичника. Свои анализы Ньютон отправила в три разные лаборатории, и они подтвердили диагноз. Эксклюзивно в программе “Зірковий шлях“ Мика призналась, что первому она рассказала супругу, еще и в особый день.

“Мой первый поход в онкоцентр был на день рождения моего супруга в 9 утра, – говорит звезда и добавляет, что сначала у нее обнаружили рак третьей стадии, – в случае, если бы это подтвердили, у меня было бы 12 химий. Ну, это борьба за жизнь“.

Но уже через неделю произошло чудо – анализы показали первую стадию рака яичника...За последний год звезде сделали несколько операций и сейчас врачи утверждают, что болезнь преодолена. Только когда все было позади, Мика рассказала обо всем отцу.

“Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но как показало мое тестирование, это не наследственное“, – поделилась Мика Ньютон.

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О раке у родных Мика рассказала только “Зірковому шляху“. К счастью, все женщины в семье Ньютон побороли онкологию. Недавно Мика на две недели приезжала в Киев. Именно здесь она хочет основать фонд, чтобы помогать людям бороться с раком. Сейчас Мика постепенно возвращается к работе, она мечтает стать актрисой, чтобы покорить Голливуд, и реализовать себя в главной роли - матери.

“Моя онколог сказала: “Если бы ты пришла к нам 5 лет назад, тебе бы все вырезали, ты бы никогда не могла стать мамой“. Дай Бог все будет хорошо“, – говорит Мика Ньютон.

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