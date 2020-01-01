Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми-двойняшками

22 февраля дочь и сын Дженнифер Лопес отметили 13-й день рождения.

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес сообщила фанам о семейном празднике. В понедельник, 22 февраля, ее дети от брака с Марком Энтони, двойняшки Макс и Эмми отметили 13-й день рождения.

Читай также: “Потолок - просто огонь“: Женя Кот похвастался шикарной спальней

51-летняя звездная мама опубликовала в Инстаграм видео с редкими кадрами из семейного архива. На снимках можно увидеть, не только Лопес и именинников, но и бойфренда артистки, бейсболиста Алекса Родригеса и его дочерей от первого брака. Ролик Дженнифер сопроводила трогательным треком “One step at a time“.

“Я написала эту песню “One step at a time“, когда близнецам было шесть недель... Макс уже пытался свернуться калачиком и встать со стула... Я подумала: “Куда ты идешь, малыш? Куда ты бежишь?“ Все происходило так быстро, и я хотела, чтобы все это замедлилось!! Следующее, что я узнаю... бум... им уже 13. Спасибо фанам за красивые видео и за любовь к Эмме и Максу в их день рождения!! Я весь день смотрю ваши ролики, где Эмми и Макс улыбаются, плачут, смеются и прекрасно проводят время... мы любим вас!!“, - подписала публикацию Лопес.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.