Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми-двойняшками

Комментариев: 0
22 февраля дочь и сын Дженнифер Лопес отметили 13-й день рождения.
Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми-двойняшками
Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми-двойняшками
instagram.com/jlo

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес сообщила фанам о семейном празднике. В понедельник, 22 февраля, ее дети от брака с Марком Энтони, двойняшки Макс и Эмми отметили 13-й день рождения.

Читай также: “Потолок - просто огонь“: Женя Кот похвастался шикарной спальней

51-летняя звездная мама опубликовала в Инстаграм видео с редкими кадрами из семейного архива. На снимках можно увидеть, не только Лопес и именинников, но и бойфренда артистки, бейсболиста Алекса Родригеса и его дочерей от первого брака. Ролик Дженнифер сопроводила трогательным треком “One step at a time“.

“Я написала эту песню “One step at a time“, когда близнецам было шесть недель... Макс уже пытался свернуться калачиком и встать со стула... Я подумала: “Куда ты идешь, малыш? Куда ты бежишь?“ Все происходило так быстро, и я хотела, чтобы все это замедлилось!! Следующее, что я узнаю... бум... им уже 13. Спасибо фанам за красивые видео и за любовь к Эмме и Максу в их день рождения!! Я весь день смотрю ваши ролики, где Эмми и Макс улыбаются, плачут, смеются и прекрасно проводят время... мы любим вас!!“, - подписала публикацию Лопес.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь