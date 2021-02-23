Судья "МастерШефа" Лиза Глинская впервые рассказала о потере ребенка

Шеф-повар Лиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей.

Победительница и судья кулинарного проекта “МастерШеф“ Лиза Глинская тщательно скрывает личную жизнь от общественности. Однако, на днях знаменитый украинский кондитер решила рассказать о семейной трагедии.

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В интервью программе “Життя відомих людей“ Глинская призналась, что в 25-летнем возрасте потеряла ребенка во время родов. По словам звезды, ее первенец умер из-за ошибки врачей.

“Одна женщина хотела, чтобы я побыстрее родила – сдавала смену свою и хотела получить деньги в свою смену. Уже общаясь с гинекологами и рассказывая о том, как это происходило, какие таблетки мне давали, что кололи, что у меня внутреннее кровотечение открылось и я рвала кровью во время схваток. Давали три таблетки, которые нужно давать 1 максимум, чтобы вызывать роды. Когда меня довели полумертвую до родов и достали ребенка щипцами и удушье пуповиной было и сделать ничего нельзя“, - поделилась жуткими воспоминаниями Лиза.

Убитую горем Глинскую вернула к жизни кулинария. Однако новое увлечение не спасло ее брак. Шеф-повар ушла от мужа. Как признается Лиза, после развода у нее долгое время не складывались отношения с противоположным полом. Но сейчас ее сердце занято. Звезда встречается с мужчиной, с которым знакома около 20 лет.

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