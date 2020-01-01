«Принцессы не сидят, расставив ноги»: Ольгу Фреймут раскритиковали за откровенную позу
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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в меховой накидке, широко расставив ноги. Коротенький наряд оголил ее стройные ножки, а ботфорты стали прекрасным дополнением к образу. Также звезда уложила волосы назад и сделала выразительный макияж.
Под публикацией Ольга призналась, что новое фото было сделано для журнала Vogue:
«Фото з улюбленої фотосесії для @vogue_ukraine Стиль @juliepelipas , макіяж @natastrilchuk , зачіска Ігор Ломов, фото Діма Гончаров, текст Марія Цуканова».
Однако поклонники раскритиковали Фреймут за откровенный наряд и раскрепощенную позу. По их словам, такой образ неприсущий ей, поскольку она поучает других этикету:
«Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!»
«А как же этикет?»
«Ноги хорошие, а гонор то откуда, от полного отсутствия знаний правил этикета?»
«Очень много фотошопа! Не узнала даже».
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