Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Принцессы не сидят, расставив ноги»: Ольгу Фреймут раскритиковали за откровенную позу

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ольгу Фреймут раскритиковали за откровенную позу
Ольгу Фреймут раскритиковали за откровенную позу
instagram.com/freimutolia

Читай также: 41-летняя Марина Боржемская засветила обнаженные ножки в боди

Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в меховой накидке, широко расставив ноги. Коротенький наряд оголил ее стройные ножки, а ботфорты стали прекрасным дополнением к образу. Также звезда уложила волосы назад и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Ольга призналась, что новое фото было сделано для журнала Vogue:

«Фото з улюбленої фотосесії для @vogue_ukraine Стиль @juliepelipas , макіяж @natastrilchuk , зачіска Ігор Ломов, фото Діма Гончаров, текст Марія Цуканова».

Однако поклонники раскритиковали Фреймут за откровенный наряд и раскрепощенную позу. По их словам, такой образ неприсущий ей, поскольку она поучает других этикету:

«Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!»

«А как же этикет?»

«Ноги хорошие, а гонор то откуда, от полного отсутствия знаний правил этикета?»

«Очень много фотошопа! Не узнала даже».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут, Ольга Фреймут 2020, Ольга Фреймут телеведущая, Ольга Фреймут фото, Ольга Фреймут инстаграм, Ольга Фреймут новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь