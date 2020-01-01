Беременная Даша Хлистун рассекретила, как начался ее роман с Максом Михайлюком

Возлюбленная экс-холостяка Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун поделилась историей их знакомства.

Известная украинская модель Даша Хлистун, которая в конце прошлой недели объявила о беременности, решила рассказать подписчикам о том, как познакомилась с отцом своего будущего ребенка, главным героем 10 сезона “Холостяка, летчиком Максом Михайлюком.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя звезда подиумов заявила, что у нее и Макса не было любви с первого взгляда, а познакомились они в соцсети. По словам Даши, после двух лет отношений с бывшем парнем, она приняла решение некоторое время побыть холостячкой. Но 20 мая прошлого года Михайлюк ей написал в Инстаграм и у них завязался роман.

“20-го мая, а это день когда он мне написал, наши планы о “холостяцкой“ жизни были нарушены 😂 Признаюсь честно, я, увидев одну фотографию в профиле Максима, решилась ему ответить. Повторю еще много-много раз, какие у него глаза“, - вспомнила Даша.

Модель добавила, что лично они встретились через неделю после первого сообщения. Девушка ради встречи во время карантина приехала из Днепра в Киев. Макс ее встретил, отвез вещи в отель и пригласил в ресторан.

“Мы немного пообщались и через неделю уже увиделись лично. Я приехала из Днепра в Киев, Макс меня встретил, отвезли вещи в отель где я остановилась и конечно же, куда он меня мог ещё отвезти🤔 кушать !😂 Сидели, болтали довольно долго. И мне было так легко с ним общаться, что иногда я даже удивлялась внутри себя. На следующий день ещё одна встреча, потом ещё одна. И так с каждой мы уже по чуть-чуть начинали подпускать и узнавать друг-друга ближе“, - написала звезда.

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Позже Михайлюк приезжал к Даше в Днепр. После очередной встречи в ее родном городе модель поняла, что влюбилась в экс-холостяка. Но в чувствах призналась не сразу.

“Тут я уезжаю в Днепр и Макс спустя пару дней приезжает туда. Вот я и влюбилась, капец🙈😅 Мы каждый день были вместе, много обсуждали, смеялись. Помню сидим, он говорит с парнем, который был тогда с нами, а у меня уже бабочки во всю в животе порхают😅🦋 Меня так сильно переполняло это чувство, что я отошла набрать подругу, потому как понимала, “надо срочно с кем-то поделиться, иначе тресну“😂 Самому Максу я уже призналась через пару дней. И даже не боялась услышать, что он не испытывает подобного ко мне. Но не скрою, что была очень рада, когда это оказалось взаимно. Я о таком Максе мечтала и думала что таких не существует. Но как оказалось, судьба приберегла для меня его, за что я безумно благодарна ❤️ И я рада, что тогда, 20- го мая он решил написать мне комплимент а я в свою очередь, решилась на него ответить 🙏🏼“, - поделилась воспоминаниями Хлистун.

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