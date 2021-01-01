Участник первого сезона "Холостячки" Андрей Рыбак показал себя в детстве, а маму – в молодости.

Андрей Рыбак из "Холостячки" показал, каким был в детстве instagram.com/rybak_sydney

Полуфиналист нашумевшего реалити-шоу “Холостячка“, звезда юмористического проекта “Лига смеха“ и радиоведущий “Русского радио Украина“, Андрей Рыбак поделился раритетным кадром из семейного альбома.

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По случаю дня рождения своей мамы Ларисы, шоумен решил обнародовать в Инстаграм коллаж из двух фотографий. Один из снимков был сделан в 2020 году во время съемок “Холостячки“, а другому уже больше 20 лет. На архивном кадре молодая Лариса в красной кофте, джинсах и со светлыми волосами позирует в обнимку с еще маленьким сыном. Андрей был одет в светлую футболку и синие штаны.

“С днём рождения, дорогая! Слова тут не нужны! Люблю❤️! P.S. До поздна сегодня не гуляй!😆“, - написал Рыбак.

Андрей Рыбак из "Холостячки" показал, каким был в детстве instagram.com/rybak_sydney

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