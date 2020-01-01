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"Красавцы!": Экс-холостяк Макс Михайлюк показал фото с беременной избранницей

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Герой популярного реалити показал трогательные кадры и признался в любви беременной избраннице .

Макс
Макс "Холостяк" станет отцом - фото
Пресс-служба

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Экс-герой реалити “Холостяк“ - пилот Макс Михайлюк поделился радостью с подписчиками -его девушка Дарья Хлистун скоро подарит ему малыша. Макс показал фото с беременной избранницей.

Кадр появился в Инстаграм.

На снимке Макс стоит на коленях перед Дарьей и целует ее в беременный животик.

Каждый день - еще один день ближе к встрече с еще одной любовью моей жизни❤️, - написал Макс Михайлюк. 

  • Ааааа кайййф!!! Поздравляю вас!!!!❤️❤️❤️
  • Мы очень рады))) наш холостяк, счастлив 😍👍🔥❤️ поздравляем 🎈
  • Классссс 😍 Поздравляю вас! Такие клёвые 😇🤗
  • ❤️❤️❤️ вы такие красивые!
  • Макс! Красава! 💪,- написали в сети.

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Теги: макс михайлюк, холостяк, беременность, личная жизнь
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Источник: ivonа bigmir)net

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