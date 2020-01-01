"Красавцы!": Экс-холостяк Макс Михайлюк показал фото с беременной избранницей
Герой популярного реалити показал трогательные кадры и признался в любви беременной избраннице .
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Экс-герой реалити “Холостяк“ - пилот Макс Михайлюк поделился радостью с подписчиками -его девушка Дарья Хлистун скоро подарит ему малыша. Макс показал фото с беременной избранницей.
Кадр появился в Инстаграм.
На снимке Макс стоит на коленях перед Дарьей и целует ее в беременный животик.
Каждый день - еще один день ближе к встрече с еще одной любовью моей жизни❤️, - написал Макс Михайлюк.
- Ааааа кайййф!!! Поздравляю вас!!!!❤️❤️❤️
- Мы очень рады))) наш холостяк, счастлив 😍👍🔥❤️ поздравляем 🎈
- Классссс 😍 Поздравляю вас! Такие клёвые 😇🤗
- ❤️❤️❤️ вы такие красивые!
- Макс! Красава! 💪,- написали в сети.
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