"Эффектный выход": Самая пышногрудая украинка надела макси декольте
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Модель Мила Кузнецова, которую признали самой пышногрудой девушкой Украины, засветилась в эффектном наряде. Знаменитость показала грудь 15 размера крупным планом.
Фото Мила добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в ярком платье с макси декольте. Пышная грудь Милы почти полностью обнажена.
Есть несколько очень нехитрых правил эффектного вечернего выхода: во-первых, спина должна быть прямой, во-вторых, грудь должна смотреть вперед, в-третьих, носите вечернее платье очень непринужденно, так, как будто это повседневная одежда; и успех вам обеспечен.🤩🤗💃, - написала Кузнецова.
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