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"Эффектный выход": Самая пышногрудая украинка надела макси декольте

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Модель Мила Кузнецова показала грудь 15 размера крупным планом .

Мила Кузнецова показала грудь 15 размера
Мила Кузнецова показала грудь 15 размера
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Модель Мила Кузнецова, которую признали самой пышногрудой девушкой Украины, засветилась в эффектном наряде. Знаменитость показала грудь 15 размера крупным планом.

Фото Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в ярком платье с макси декольте. Пышная грудь Милы почти полностью обнажена.

Есть несколько очень нехитрых правил эффектного вечернего выхода: во-первых, спина должна быть прямой, во-вторых, грудь должна смотреть вперед, в-третьих, носите вечернее  платье очень непринужденно, так, как будто это повседневная одежда; и успех вам обеспечен.🤩🤗💃, - написала Кузнецова. 

Мила Кузнецова показала грудь 15 размера
Мила Кузнецова показала грудь 15 размера
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Теги: Мила Кузнецова, модель, грудь
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