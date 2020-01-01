"Эффектный выход": Самая пышногрудая украинка надела макси декольте

Модель Мила Кузнецова показала грудь 15 размера крупным планом .

Мила Кузнецова показала грудь 15 размера instagram.com/mila_kuznetsova10

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Модель Мила Кузнецова, которую признали самой пышногрудой девушкой Украины, засветилась в эффектном наряде. Знаменитость показала грудь 15 размера крупным планом.

Фото Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в ярком платье с макси декольте. Пышная грудь Милы почти полностью обнажена.

Есть несколько очень нехитрых правил эффектного вечернего выхода: во-первых, спина должна быть прямой, во-вторых, грудь должна смотреть вперед, в-третьих, носите вечернее платье очень непринужденно, так, как будто это повседневная одежда; и успех вам обеспечен.🤩🤗💃, - написала Кузнецова.

Мила Кузнецова показала грудь 15 размера instagram.com/mila_kuznetsova10

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