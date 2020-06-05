"Переболела": победительница "Холостяка-10" рассказала о чувствах к Максу

Продолжать отношения с "холостяком" девушка не намерена.

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Победительница реалити-шоу “Холостяк-10“ Даша Ульянова, которая ранее объяснила, почему оставила кольцо от Макса, рассказала о чувствах к главному герою. Напомним, что пара рассталась после того, как Михайлюк признался, что у него была интимная связь с другой участницей шоу.

Сейчас Даша говорит, что после измены пилота долго страдала, однако уже отпустила ситуацию, а продолжение романа ее больше не интересует. Об этом девушка рассказала в интервью для программы “Холостяк“.

Даша призналась, что после окончания проекта строила планы на серьезные отношения с героем. Первые два месяца она страдала, была морально истощена, а ситуацию только ухудшал карантин в Украине.

Сейчас я выдохнула, я переболела. Мне сейчас вполне понятно, почему все сложилось именно так, – отметила Ульянова.

Недавно “холостяк“ Макс высказался о секс-скандале на проекте.

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