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"Переболела": победительница "Холостяка-10" рассказала о чувствах к Максу

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Продолжать отношения с "холостяком" девушка не намерена.
"Переболела": победительница "Холостяка-10" рассказала о чувствах к Максу
"Переболела": победительница "Холостяка-10" рассказала о чувствах к Максу
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница реалити-шоу “Холостяк-10“ Даша Ульянова, которая ранее объяснила, почему оставила кольцо от Макса, рассказала о чувствах к главному герою. Напомним, что пара рассталась после того, как Михайлюк признался, что у него была интимная связь с другой участницей шоу.

Сейчас Даша говорит, что после измены пилота долго страдала, однако уже отпустила ситуацию, а продолжение романа ее больше не интересует. Об этом девушка рассказала в интервью для программы “Холостяк“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь сезон ми намагалися прислухатися до ваших запитів та бажань, тому, дослідивши коментарі, зрозуміли, що без Даші нам не обійтися😄 “Пост про Дашу“: нам намагалася завадити погода - дощ та сліпуче сонце одночасно, будівництво по сусідству, але недивлячись ні на що, ми таки записали, що ж думає Даша (@dasha_ulyanovaa ) про проєкт, про Макса, про дівчат та...майбутнє😍 Дивіться просто зараз❣ #Холостяк #СТБ #МожливоВсе

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Даша призналась, что после окончания проекта строила планы на серьезные отношения с героем. Первые два месяца она страдала, была морально истощена, а ситуацию только ухудшал карантин в Украине. 

Сейчас я выдохнула, я переболела. Мне сейчас вполне понятно, почему все сложилось именно так, – отметила Ульянова.

Недавно “холостяк“ Макс высказался о секс-скандале на проекте.

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Теги: Холостяк-10, Даша Ульянова, отношения
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