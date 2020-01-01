Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая нашла свою любовь во время проекта "Холостячка", показала фото с отдыха.
Мишина уехала в Доминикану вместе с избранником и сыном.
Фото появилось в Инстаграм актрисы.
В кадре она лежит на пляже в сером купальнике, демонстрируя точеную фигуру.
"Путешествие души" - именно так я назову эту поездку ...
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Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у @ellert_a красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми ... Всё, что представляла теперь в моем пространстве! Люблю ❤️💚, благодарю 🙏" - написала Мишина.
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