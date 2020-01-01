Беременная девушка Макса Михайлюка подогрела слухи о тайной свадьбе
В пятницу, 5 февраля, участник десятого сезона шоу “Холостяк“, пилот и владелец летной школы в США, Макс Михайлюк сообщил в Инстаграм о беременности своей девушки, модели Даши Хлистун.
Читай также: “Я думал, что ты голая“: MARUV снялась в белье телесного цвета
А спустя несколько дней возлюбленная 35-летнего Михайлюка спровоцировала слухи о тайной свадьбе. Так, в Инстаграм-Сторис 24-летняя девушка заявила, что Макс и она уже муж и жена.
“Я и Макс уже муж и жена. Поэтому не разрывайте Директ. Пощадите“, - написала модель.
Читай также: Победительница “Холостяка 10“ Ульянова высказалась о будущем отцовстве Михайлюка
Позже Хлистун разместила видеообращение, в котором добавила, почему пока не будет отвечать на вопросы по поводу строка беременности, пола ребенка и свадьбы.
“И так, почему я не хочу отвечать? Потому что пол ребенка вы скоро узнаете. Срок вы тоже скоро узнаете. А свадьбу вы скоро увидите“, - обратилась к подписчикам Даша.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Андрей Рыбак отвез свою девушку в Египет: Первые фото пары с отдыха
- Наталка Денисенко подсказала, что подарить мужчине на День святого Валентина
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил