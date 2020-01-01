Модель Даша Хлистун заявила, что Макс и она уже муж и жена.

В пятницу, 5 февраля, участник десятого сезона шоу “Холостяк“, пилот и владелец летной школы в США, Макс Михайлюк сообщил в Инстаграм о беременности своей девушки, модели Даши Хлистун.

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А спустя несколько дней возлюбленная 35-летнего Михайлюка спровоцировала слухи о тайной свадьбе. Так, в Инстаграм-Сторис 24-летняя девушка заявила, что Макс и она уже муж и жена.

“Я и Макс уже муж и жена. Поэтому не разрывайте Директ. Пощадите“, - написала модель.

Беременная девушка Макса Михайлюка подогрела слухи о тайной свадьбе instagram.com/dasha_khlystun_

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Позже Хлистун разместила видеообращение, в котором добавила, почему пока не будет отвечать на вопросы по поводу строка беременности, пола ребенка и свадьбы.

“И так, почему я не хочу отвечать? Потому что пол ребенка вы скоро узнаете. Срок вы тоже скоро узнаете. А свадьбу вы скоро увидите“, - обратилась к подписчикам Даша.

Беременная девушка Макса Михайлюка подогрела слухи о тайной свадьбе instagram.com/dasha_khlystun_

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