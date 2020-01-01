Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии.

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая неоднократно появлялась на обложке Playboy, снялась в очередной откровенной фотосессии.

Читай также: Принцесса Евгения родила сына: Первое фото правнука Елизаветы II

На свежих снимках 35-летняя звезда позировала в коротких черных шортах и прозрачном гольфе-сетке, который совсем не прикрывал обнаженную грудь артистки. Горячий образ Астафьева дополнила длинными кожаными перчатками и массивной цепочкой. Кадрами в Сети поделилась автор фотосъемки - киевский фотограф Ольга Малинина.

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/capolya

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/capolya

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/capolya

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/capolya

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/capolya

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде instagram.com/capolya

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.