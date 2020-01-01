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Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде

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Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии.
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая неоднократно появлялась на обложке Playboy, снялась в очередной откровенной фотосессии.

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На свежих снимках 35-летняя звезда позировала в коротких черных шортах и прозрачном гольфе-сетке, который совсем не прикрывал обнаженную грудь артистки. Горячий образ Астафьева дополнила длинными кожаными перчатками и массивной цепочкой. Кадрами в Сети поделилась автор фотосъемки - киевский фотограф Ольга Малинина.

Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/capolya
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/capolya
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/capolya
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/capolya
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/capolya
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
instagram.com/capolya

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: ivonа bigmir)net

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