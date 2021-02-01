Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы

Комментариев: 0
Экс-ведущая "Орла и Решки" Алина Астровская поделилась интересными фактами о своей свадьбе с Антоном Лаврентьевым.
Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы
Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы

В начале февраля экс-солистка украинской группы “Real O“ и бывшая ведущая “Орла и Решки“ (сезоны “По морям“ и “Чудеса Света“), Алина Астровская вышла замуж за музыканта и еще одну звезду тревел-шоу, Антона Лаврентьева (сезон “Шопинг“).

Читай также: Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде

На своих страницах в Инстаграм в разделе Сторис влюбленные поделились кадрами из росписи в московском ЗАГСе, а также показали праздничный ужин с самыми близкими людьми. Пышное торжество пара решила пока отложить.

А на днях Астровская рассказала подписчикам, что свадьба запомнилась ей не только веселыми моментами, но и неприятными ситуациями. В тот день невеста проснулась с сильным отеком. А когда бросала букет, упала. Кроме того, Алина рассекретила, что перед тем, как зайти в зал бракосочетания, один из гостей порвал ей платье, наступив на подол.

Интересные факты о свадьбе Алины Астровской:

 

“1. Из всего наряда сначала купила дутую косынку 👌🏻
2. Утром я проснулась с лицом пчеловода 😅😅😅 с сильным отёком и прыгала сто раз на пятках!
Соседи, простите 🙈
3. По дороге в загс слушала Мумий Тролль! #ямямйогуртомпогубам
4. Жених привёз мне букет, а я ему зелёное яблоко 🍏 
5. На утро после, у меня болели щёки от смеха!))) и это лучший побочный эффект праздника!
6. Мне подарили 8 огромных букетов белых роз, друзья не сговаривались ))) 1.02.2021=8
7. Перед тем как зайти в зал бракосочетания, @nikaoldschool порвал мне платье😂😂😂 наступив на подол! Подружки зашивали его прямо на мне за пару минут до церемонии!
8. Я упала, когда бросала букет)))“, - поделилась воспоминаниями знаменитость.

Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы
Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы
instagram.com/alina_astrovskaya_

Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы
Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы
instagram.com/alina_astrovskaya_

Момент, когда Алине порвали платье, можно увидеть на видео с 31-й секунды:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алина Астровская, Антон Лаврентьев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь