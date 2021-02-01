Экс-ведущая "Орла и Решки" Алина Астровская поделилась интересными фактами о своей свадьбе с Антоном Лаврентьевым.

В начале февраля экс-солистка украинской группы “Real O“ и бывшая ведущая “Орла и Решки“ (сезоны “По морям“ и “Чудеса Света“), Алина Астровская вышла замуж за музыканта и еще одну звезду тревел-шоу, Антона Лаврентьева (сезон “Шопинг“).

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На своих страницах в Инстаграм в разделе Сторис влюбленные поделились кадрами из росписи в московском ЗАГСе, а также показали праздничный ужин с самыми близкими людьми. Пышное торжество пара решила пока отложить.

А на днях Астровская рассказала подписчикам, что свадьба запомнилась ей не только веселыми моментами, но и неприятными ситуациями. В тот день невеста проснулась с сильным отеком. А когда бросала букет, упала. Кроме того, Алина рассекретила, что перед тем, как зайти в зал бракосочетания, один из гостей порвал ей платье, наступив на подол.

Интересные факты о свадьбе Алины Астровской:

“1. Из всего наряда сначала купила дутую косынку 👌🏻

2. Утром я проснулась с лицом пчеловода 😅😅😅 с сильным отёком и прыгала сто раз на пятках!

Соседи, простите 🙈

3. По дороге в загс слушала Мумий Тролль! #ямямйогуртомпогубам

4. Жених привёз мне букет, а я ему зелёное яблоко 🍏

5. На утро после, у меня болели щёки от смеха!))) и это лучший побочный эффект праздника!

6. Мне подарили 8 огромных букетов белых роз, друзья не сговаривались ))) 1.02.2021=8

7. Перед тем как зайти в зал бракосочетания, @nikaoldschool порвал мне платье😂😂😂 наступив на подол! Подружки зашивали его прямо на мне за пару минут до церемонии!

8. Я упала, когда бросала букет)))“, - поделилась воспоминаниями знаменитость.

Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы instagram.com/alina_astrovskaya_

Алина Астровская рассказала, как порвала платье в день свадьбы instagram.com/alina_astrovskaya_

Момент, когда Алине порвали платье, можно увидеть на видео с 31-й секунды:

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