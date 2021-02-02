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Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют

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5 февраля музыканту Сергею Бабкину сделают операцию на глазах.
Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют
Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют
instagram.com/babkin_official

В конце января украинский музыкант и актер Сергей Бабкин публично признался, что у него диагностировали редкое заболевание глаз. Он уже потерял 70% центрального зрения и теперь его ждет срочная операция. В четверг, 28 января, супруга Сергея, Снежана Бабкина заявила, что вирус в почках спровоцировал резкое ухудшение зрения у звездного мужа.

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А сегодня 42-летний Сергей вышел на связь с поклонниками и сообщил, что 1 февраля вместе с женой прилетел в Австрию, где в одной из клиник его прооперируют уже в эту пятницу. Бабкин поблагодарил фанов за поддержку и показал несколько фото на фоне больницы.

“Мы со Снежкой вчера прилетели в Вену. Нас благополучно пропустили, благодаря всем добрым людям, которые помогли нам🙏🏻 Сегодня были в клинике. Сдал ещё один тест на COVID-19. 4 числа - полное обследование. 5 - операция🙌🏻 Спасибо Вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я- Счастливчик! У меня есть ВЫ!❤️“, - написал певец.

Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют
Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют
instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют
Сергей Бабкин показал селфи на фоне клиники, где его прооперируют
instagram.com/babkin_official

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Теги: Сергей Бабкин
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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