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Голливудская звезда Наоми Уоттс в купальнике прыгнула в снежный сугроб

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Актриса фильма-катастрофы "Невозможное", Наоми Уоттс показала, как закаляется зимой.
Голливудская звезда Наоми Уоттс в купальнике прыгнула в снежный сугроб
Голливудская звезда Наоми Уоттс в купальнике прыгнула в снежный сугроб
Getty images

Знаменитая британская актриса и продюсер Наоми Уоттс, наиболее известна по ролям в фильмах “Невозможное“ и “Кинг Конг“, шокировала подписчиков новым роликом на своей странице в Инстаграм.

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52-летняя кинозвезда решила показать, как она закаляется зимой. Уоттс обнародовала короткое видео, где босиком в одном лишь сдельном купальнике падает в большой сугроб снега. При этом на заднем фоне слышно детский смех. Скорее всего, ролик снял один из сыновей Наоми - 13-летний Александр или 12-летний Сэмюэл.

“С днем ​​снега. Делать решительный шаг! ⛄️❄️“, - подписала видео актриса.

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Теги: Наоми Уоттс
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Источник: ivonа bigmir)net

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