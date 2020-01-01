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В куртке на голое тело: Снежана Бабкина запостила пикантный кадр

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Жена Сергея Бабкина обнажилась ради эффектного фото.
В куртке на голое тело: Снежана Бабкина запостила пикантный кадр
В куртке на голое тело: Снежана Бабкина запостила пикантный кадр
instagram.com/snezhana_babkina

Жена и менеджер певца Сергея Бабкина, актриса театра и кино, участница шоу “Танці з зірками 2017“, Снежана Бабкина поделилась с подписчиками в соцсети эффектным кадром из фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала обнаженный снимок. Снежана позировала голой, прикрывшись кожаной курткой черного цвета. Знаменитость дополнила пикантный образ макияжем, роскошными украшениями и стильной укладкой.

Снежана Бабкина запостила пикантный кадр
Снежана Бабкина запостила пикантный кадр
instagram.com/snezhana_babkina

Пользователи Сети прокомментировали новую публикацию супруги Бабкина:

  • Ваххх! Снежа красива, как миллиард радуг !!!😍
  • Фантастически красивая!!!🤩🤩🤩
  • Снежана. Вы очаровательны!!!
  • Просто космос

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: ivonа bigmir)net

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