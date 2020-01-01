В куртке на голое тело: Снежана Бабкина запостила пикантный кадр
Жена Сергея Бабкина обнажилась ради эффектного фото.
Жена и менеджер певца Сергея Бабкина, актриса театра и кино, участница шоу “Танці з зірками 2017“, Снежана Бабкина поделилась с подписчиками в соцсети эффектным кадром из фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала обнаженный снимок. Снежана позировала голой, прикрывшись кожаной курткой черного цвета. Знаменитость дополнила пикантный образ макияжем, роскошными украшениями и стильной укладкой.
Пользователи Сети прокомментировали новую публикацию супруги Бабкина:
- Ваххх! Снежа красива, как миллиард радуг !!!😍
- Фантастически красивая!!!🤩🤩🤩
- Снежана. Вы очаровательны!!!
- Просто космос
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