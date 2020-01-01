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Снежана Бабкина назвала причину резкого ухудшения зрения у мужа

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На днях Сергей Бабкин признался, что у него диагностировали редкое заболевание глаз. Срочно нужна операция.
Снежана Бабкина назвала причину резкого ухудшения зрения у мужа
Снежана Бабкина назвала причину резкого ухудшения зрения у мужа
instagram.com/snezhana_babkina

В конце прошлой недели украинский певец, актер и участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин ошеломив фанов новостью, что у него диагностировали редкое заболевание глаз. Музыкант уже потерял 70% центрального зрения и ему нужна срочная операция. Хирургическое вмешательство запланировано на 5 февраля в одной из клиник Австрии.

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А в четверг, 28 января, супруга Сергея, Снежана Бабкина вышла на связь с подписчиками и в Инстаграм-Сторис сообщила, что спровоцировало резкое ухудшение зрения у звездного мужа. По словам Снежаны, на днях Сергей сдал анализы, которые показали, что проблемы с глазами у 42-летнего певца возникли из-за вируса в почках.

“Путем долгих исследований врачи выяснили, что это вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Он нам объяснил, что почки – орган “тихий“, который терпит до последнего, но в любой момент может произойти выплеск. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку себя“, - поделилась Снежана.

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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин
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