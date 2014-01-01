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"Время идет на дни!": У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание глаз

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Сергей Бабкин сообщил фанам, что готовится к операции в Австрии.
"Время идет на дни!": У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание глаз
"Время идет на дни!": У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание глаз
instagram.com/babkin_official

Известный украинский певец, актер, участник группы “5’nizza“ и экс-тренер шоу “Голос країни“ Сергей Бабкин ошеломив фанов новой публикацией в соцсети. 42-летний артист рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

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На своей странице в Инстаграм Сергей сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается раз на миллион. По словам Сергея, он уже потерял 70% центрального зрения и ему нужна операция. Однако в Украине и странах СНГ необходимого оборудования нет. Поэтому Бабкина прооперируют в одной из клиник Австрии 5 февраля.

“Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!! Врач сказал так - Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы Слепните, Сергей. Время идёт на дни! Нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения данной операции в Украине нет! В странах СНГ- тоже нет. Благодаря Борису Николаевичу Медведеву (главврач “Офтальмики“ г. Харьков) и всей его команде, была найдена Клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10ти-дневный карантин, так как Зрение не даёт мне много времени“, - написал украинский музыкант.

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Теги: Сергей Бабкин
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Источник: ivonа bigmir)net

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