Единственная официальная супруга Алена Делона, Натали Делон умерла в возрасте 79 лет.

В четверг, 21 января, ушла из жизни известная французская актриса, режиссер и сценарист Натали Делон. Единственная официальная супруга легендарного актера и секс-символа 1960-х-1980-х годов Алена Делона умерла в Париже в возрасте 79 лет.

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О смерти Натали сообщил ее сын, 56-летний французский и американский актер Энтони Делон. На своей странице в Инстаграм он опубликовал общее фото с мамой и написал “Покойся с миром“.

В Париже умерла экс-жена Алена Делона, актриса Натали Делон instagram.com/therealanthonydelon

Позже в комментарии для Paris Match Энтони уточнил, что причиной смерти актрисы стал рак. Смерть наступила в 11:00. Отметим, что Натали Делон не дожила полгода до своего юбилея.

Ален Делон, Натали Делон и их сын Энтони в 1965 году Getty images

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