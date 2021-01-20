Украинский дизайнер Сергей Ермаков умер в возрасте 48 лет

О смерти модельера Сергея Ермакова сообщила его подруга Светлана Вольнова.

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В среду, 20 января, перестало биться сердце известного украинского модельера Сергея Ермакова. Мужчина умер в возрасте 48 лет. О смерти легендарного дизайнера сообщила его подруга, светская львица Светлана Вольнова на своей странице в Facebook. Однако, причина смерти пока не известна.

“Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января солнечным утром, простите больше писать не могу слишком больно...“, - написала Вольнова.

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Сергей Ермаков был одним из самых дорогих украинских кутюрье. Его называли единственным незрячим дизайнером одежды в мире. В нарядах Ермакова на светских мероприятиях и на фотосессиях красовались Камалия, Надежда Мейхер, Светлана Лобода, Даша Астафьева, Маша Ефросинина, Мишель Андраде и другие.

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