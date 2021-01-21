"О нем написала вся мировая пресса": Ефросинина показала платье от Сергея Ермакова

Маша Ефросинина показала, какое платье для нее создал Сергей Ермаков на "Евровидение 2005".

В среду, 20 января, украинская индустрия моды потеряла легендарного дизайнера Сергея Ермакова. Знаменитости, которые неоднократно пользовались услугами талантливого модельера, продолжают делиться в соцсетях воспоминаниями об умершем.

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Так, известная ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина решила показать подписчикам, какой наряд Ермаков создал для нее в 2005 году. По словам телезвезды, она попросила Сергея в очень короткий строк пошить роскошное платье в котором она блистала бы на сцене “Евровидения“.

“2005 год. Пятидесятое юбилейное Евровидение готовится к проведению в Киеве. Нас с Пашей Шилько выбирают его ведущими за... три недели до эфира! Все носятся со сценариями, репетициями и т.д. Но никто, ни одна душа не говорит мне, что делать с платьем? Сто пятьдесят миллионов человек будут смотреть на меня, а я ни беса лысого не понимаю, как мне выглядеть... Вдруг вы подзабыли, но это ещё те времена, когда соцсетей в помине не было. В одном единственном магазине Киева с вечерними платьями мне сказали, что дадут мне дольчегабану с Валентино, но только если я предоставлю билеты им на весь партер! На весь, понимаете, партер! То есть люди со всего мира летят в Киев, а мест им не будет, потому что там сидят все работники дороговалютного магазина и их родня за машино платье... И я иду к своему другу-дизайнеру Сереже Ермакову и говорю: “а сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!“. Он ответил: “ Будешь блистать!“, - вспомнила Ефросинина.

Кроме того, Маша добавила, что на платье больше 20 тысяч камней. Ведущая даже похудела на нервах и швеям пришлось ушивать наряд в гримерке перед самим конкурсом. Также знаменитость отметила, что об этом платье написала мировая пресса.

“Я блистала, как обещал дизайнер, и ещё год после получала восторженные отзывы людей... Сегодня Серёжи не стало! Но я решила рассказать вам эту историю, потому что лучшая память для художника - это его работы! И память нашего платья и всех связанных с ним эмоций не сравнимы ни с какими сегодняшними возможностями и благами! Светлая и вечная тебе память, маэстро!“, - написала ведущая “Евровидения 2005“.

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