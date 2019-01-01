Мика Ньютон сделала новое признание о борьбе с онкологией

Украинская певица Мика Ньютон рассказала, как узнала, что у нее онкологическое заболевание.

В сентябре прошлого года украинская певица и участница “Евровидения 2011“ Мика Ньютон во время интервью для программы “Світське життя“ впервые публично призналась, что в 2019 году у нее диагностировали рак яичника.

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Недавно 34-летняя знаменитость решила более детально рассказать своим подписчикам о борьбе с онкологией. На прошлой недели она показала фото на больничной койке и вспомнила, что после второй операции врачи сказали, что у нее уже третья степень заболевания и она никогда не сможет родит ребенка. Но позже случилось чудо. Ньютон получила результаты анализов и оказалось, что у нее, на самом деле, была первая стадия рака.

А в четверг, 21 января, певица написала в Инстаграм о том, какие симптомы заболевания у нее были. По словам Мики, ее каждый день мучило вздутие живота. Девушка заявила, что выглядела, как будто у нее уже шестой месяц беременности. Певица призналась, что тогда думала, что просто поправилась и решила заняться горячей йогой и сменить питание.

“Рак сделал меня незащищенной. Все началось с того, что у меня каждый божий день росло вздутие живота, и я выглядела как на шестом месяце беременности. Я думала, что только что поправилась. Может, это была моя диета. Я пошла на горячую йогу, отказалась от углеводов. Но я также думала, что я ленивая и не хочу больше тренироваться, чтобы вернуть свой плоский живот. Я очень растерялась. Я даже обратилась за неотложной помощью в апреле 2019 года, где мне сказали, что я просто должна есть еще чище, так что я и сделала... но ничего не помогало. Продолжала заниматься горячей йогой, пока не узнала, что у меня рак... Стресс и операции, невозможность работать и Ковид... Я чувствовала, что в жизни я довольно сильно проиграла. Теперь я пытаюсь вернуть себе уверенность. Я чувствую себя лучше, но не на все 100%!“, - поделилась Мика Ньютон.

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