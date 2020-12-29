«Как красиво!»: полураздетый Сергей Бабкин впечатлил фанатов своей растяжкой

Украинский музыкант Сергей Бабкин поделился с подписчиками необычным фото.

Сергей Бабкин впечатлил фанатов своей растяжкой instagram.com/babkin_official

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Популярный исполнитель Сергей Бабкин на своей странице в Инстаграм опубликовал снимок с тренировки. На кадре знаменитость предстал в одних шортах, с оголенным торсом, продемонстрировав гибкость своего тела. Певец сидел в необычной позе на фоне множества растений. Под публикацией Сергей признался, что после занятия йогой чувствует прилив энергии:

«После занятия словно просыпаюсь. Но не ото сна. Освежающий поток энергии, пролившийся сквозь мое тело и сознание, обновил мой взгляд на мир и себя! И «картинки» вокруг заискрились как новогодний фейерверк! Счастливые лица вокруг! Серый фон сменили все оттенки радуги! Я жив! И я чувствую это, как заново рождённый!»

Поклонники восхитились пластичностью Сергея Бабкина, и осыпали его комплиментами в комментариях:

«Превосходно! ☀️☀️☀️💚». «Здорово!💫🌞👍👍👍». «Каждый раз испытываю те же ощущения после практики 🏻‍♀️». «Отличное фото 👍😍». «Согласна, йога энергия животворящая! 👏». «Как красиво».

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