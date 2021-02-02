Подписчики MARUV сравнили ее с Аллой Пугачевой.

"Пугачева так помолодела": MARUV не узнали на новом фото instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под сценическим именем MARUV, удивила пользователей Сети новым образом.

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В своем аккаунте в Инстаграм 29-летняя звезда поделилась подборкой кадров, где она позировала в черном и красном худи собственного бренда и в черных колготах. Свой лук артистка дополнила ярким макияжем и светлым париком.

MARUV сравнили с Аллой Пугачевой instagram.com/maruvofficial

MARUV сравнили с Аллой Пугачевой instagram.com/maruvofficial

MARUV сравнили с Аллой Пугачевой instagram.com/maruvofficial

MARUV сравнили с Аллой Пугачевой instagram.com/maruvofficial

Подписчики MARUV отметили, что на некоторых фотографиях она очень похожа на 71-летнюю российскую певицу Аллу Пугачеву.

Я подумала на первой фотке - Пугачева 😱😱😱😱😂

Алла, это Вы?

Алла Пугачёва, вы так помолодели

На первой фотке Пугачева)

Пугачіха 😄👍

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