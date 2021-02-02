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"Пугачева так помолодела": MARUV не узнали на новом фото

Комментариев: 1
Подписчики MARUV сравнили ее с Аллой Пугачевой.
"Пугачева так помолодела": MARUV не узнали на новом фото
"Пугачева так помолодела": MARUV не узнали на новом фото
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под сценическим именем MARUV, удивила пользователей Сети новым образом.

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В своем аккаунте в Инстаграм 29-летняя звезда поделилась подборкой кадров, где она позировала в черном и красном худи собственного бренда и в черных колготах. Свой лук артистка дополнила ярким макияжем и светлым париком.

MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
instagram.com/maruvofficial
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
instagram.com/maruvofficial
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
instagram.com/maruvofficial
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
MARUV сравнили с Аллой Пугачевой
instagram.com/maruvofficial

Подписчики MARUV отметили, что на некоторых фотографиях она очень похожа на 71-летнюю российскую певицу Аллу Пугачеву.

  • Я подумала на первой фотке - Пугачева 😱😱😱😱😂
  • Алла, это Вы?
  • Алла Пугачёва, вы так помолодели
  • На первой фотке Пугачева)
  • Пугачіха 😄👍

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Теги: MARUV, Алла Пугачева
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
sansantral    02.02.2021, 12:23
Оценка:  0
sansantral
это шмарув постарела! аньку в сранку!
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