"Пугачева так помолодела": MARUV не узнали на новом фото
Подписчики MARUV сравнили ее с Аллой Пугачевой.
Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под сценическим именем MARUV, удивила пользователей Сети новым образом.
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В своем аккаунте в Инстаграм 29-летняя звезда поделилась подборкой кадров, где она позировала в черном и красном худи собственного бренда и в черных колготах. Свой лук артистка дополнила ярким макияжем и светлым париком.
Подписчики MARUV отметили, что на некоторых фотографиях она очень похожа на 71-летнюю российскую певицу Аллу Пугачеву.
- Я подумала на первой фотке - Пугачева 😱😱😱😱😂
- Алла, это Вы?
- Алла Пугачёва, вы так помолодели
- На первой фотке Пугачева)
- Пугачіха 😄👍
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