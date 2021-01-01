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Шакира отмечает день рождения: Вспоминаем лучшие хиты колумбийской красотки

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Скорее включай подборку самых зажигательных треков именинницы Шакиры!
Шакира отмечает день рождения: Вспоминаем лучшие хиты колумбийской красотки
Шакира отмечает день рождения: Вспоминаем лучшие хиты колумбийской красотки
instagram.com/shakira

Во вторник, 2 февраля, самая успешная латиноамериканская артистка, колумбийская певица Шакира отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 44 года.

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За 30-летнюю творческую карьеру именинница выпустила 11 альбомов и получила множество музыкальных наград. Она является обладательницей двух “Грэмми“, восьми “Латинских Грэмми“, семи “Billboard Music Awards“, двадцати восьми “Billboard Latin Music Awards“ и пяти “MTV Video Music Awards“. Ее хиты звучали не только в фильмах, но и ставали заглавными треками к спортивным соревнованиям.

По случаю 44-летия Шакиры Ivona предлагает поклонникам именинницы вспомнить ее самые знаменитые композиции.

  • “Whenever, Wherever“

  • “La Tortura“

  • “Hips Don't Lie“

  • “Waka Waka“ (“This Time for Africa)“

  • “Rabiosa“

“Addicted to You“

  • “She Wolf“

  • “Hay Amores“

  • “Empire“

  • “La Bicicleta“

  • “Beautiful Liar“

  • “Loca“

  • “Me Enamoré“

  • “Can't Remember to Forget You“

  • “Objection (Tango)“

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Теги: Шакира
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Источник: ivonа bigmir)net

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