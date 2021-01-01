Шакира отмечает день рождения: Вспоминаем лучшие хиты колумбийской красотки
Во вторник, 2 февраля, самая успешная латиноамериканская артистка, колумбийская певица Шакира отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 44 года.
Читай также: Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему
За 30-летнюю творческую карьеру именинница выпустила 11 альбомов и получила множество музыкальных наград. Она является обладательницей двух “Грэмми“, восьми “Латинских Грэмми“, семи “Billboard Music Awards“, двадцати восьми “Billboard Latin Music Awards“ и пяти “MTV Video Music Awards“. Ее хиты звучали не только в фильмах, но и ставали заглавными треками к спортивным соревнованиям.
По случаю 44-летия Шакиры Ivona предлагает поклонникам именинницы вспомнить ее самые знаменитые композиции.
- “Whenever, Wherever“
- “La Tortura“
- “Hips Don't Lie“
- “Waka Waka“ (“This Time for Africa)“
- “Rabiosa“
“Addicted to You“
- “She Wolf“
- “Hay Amores“
- “Empire“
- “La Bicicleta“
- “Beautiful Liar“
- “Loca“
- “Me Enamoré“
- “Can't Remember to Forget You“
- “Objection (Tango)“
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Модель Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
- Мерьем Узерли из “Великолепного века“ впервые показала фото с обеими дочерьми
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил