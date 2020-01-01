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Модель Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности

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"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск засветила большой беременный животик в откровенном нижнем белье.
Модель Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
Модель Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
instagram.com/hoskelsa

Уже в конце февраля шведская модель, ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые станет мамой. Звезда подиумов не устает делиться с подписчиками кадрами из откровенных фотосессий, где она демонстрирует большой беременный животик.

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Так, недавно в профиле 32-летней красотки появились пикантные фото, которые она сделала на 38-й недели беременности. На черно-белых снимках Эльза позировала в своей спальне. Модель была одета в кружевное белье и светлую куртку.

“Маленький ангел не может дождаться встречи с тобой“, - подписала фото Хоск.

Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
instagram.com/hoskelsa

Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
Эльза Хоск оголилась на последних неделях беременности
instagram.com/hoskelsa

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Теги: Эльза Хоск
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Источник: ivonа bigmir)net

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