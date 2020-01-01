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Слишком откровенно: MARUV показала, в чем занимается спортом

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Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MARUV показала, в чем занимается спортом
MARUV показала, в чем занимается спортом
instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость показала, как занимается в тренажерном зале, под руководством строгого тренера. Девушка приседала со штангой, но взгляд приковывал спортивный наряд артистки. MARUV надела сексуальный комплект, который состоит из топа и лосин.

Однако низ наряда просвечивается, полностью обнажая сочные ножки и упругие ягодицы звезды. Эффектный костюм собственного производства MARUV, поэтому выглядит достаточно провокационно.

Стоит отметить, что певица любит привлекать к себе внимание, демонстрируя свои аппетитные формы в откровенных одеяниях. Многотысячная аудитория с огромным интересом следит за жизнью MARUV, активно комментируя каждую публикацию.

MARUV показала, в чем занимается спортом
MARUV показала, в чем занимается спортом
instagram.com/maruvofficial

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Источник: ivonа bigmir)net

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