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Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему

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Певица Наталья Могилевская поинтересовалась у подписчиков, может ли вернуться любовь к бывшему.
Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему
Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица, бывший продюсер, тренер 6 сезона “Лиги смеха“ и победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“, Наталья Могилевская заинтриговала пользователей Сети свежей публикацией.

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В своем аккаунте в Инстаграм 45-летняя знаменитость обнародовала черно-белое портретное фото и в описании к нему поинтересовалась у подписчиков, может ли вернуться любовь к бывшему возлюбленному.

“Как Вы думаете, может ли вернуться любовь к бывшему через время? С вами такое случалось?“, - спросила Могилевская.

Поклонники певицы принялись активно делиться с ней своим жизненным опытом:

  • Любовь не возвращается, она просто не уходит 🌹
  • Нет. Не может. Если разошлись, значит Судьба готовит новую встречу🤗😍
  • В этой жизни все может быть 🙈🤣🤣🤣
  • Конечно!!! Я замужем за своим бывшим мужем!!!
  • Может. Люди умеют духовно перерождаться и становится лучше, в первую очередь для себя.
  • Теоретически да. Но отношения уже не будут прежними, нет ощущения новизны, ярких эмоций)

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: ivonа bigmir)net

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