Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему
Народная артистка Украины, певица, бывший продюсер, тренер 6 сезона “Лиги смеха“ и победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“, Наталья Могилевская заинтриговала пользователей Сети свежей публикацией.
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В своем аккаунте в Инстаграм 45-летняя знаменитость обнародовала черно-белое портретное фото и в описании к нему поинтересовалась у подписчиков, может ли вернуться любовь к бывшему возлюбленному.
“Как Вы думаете, может ли вернуться любовь к бывшему через время? С вами такое случалось?“, - спросила Могилевская.
Поклонники певицы принялись активно делиться с ней своим жизненным опытом:
- Любовь не возвращается, она просто не уходит 🌹
- Нет. Не может. Если разошлись, значит Судьба готовит новую встречу🤗😍
- В этой жизни все может быть 🙈🤣🤣🤣
- Конечно!!! Я замужем за своим бывшим мужем!!!
- Может. Люди умеют духовно перерождаться и становится лучше, в первую очередь для себя.
- Теоретически да. Но отношения уже не будут прежними, нет ощущения новизны, ярких эмоций)
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