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Ольга Фреймут в шелковой ночнушке показала, как правильно наносить духи

Комментариев: 1
Ведущая Ольга Фреймут продолжает учить подписчиков этикету.
Ольга Фреймут в шелковой ночнушке показала, как правильно наносить духи
Ольга Фреймут в шелковой ночнушке показала, как правильно наносить духи
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, экс-звезда программы “Ревизор“, писательница и бывшая участница “Танців з зірками 2020“, Ольга Фреймут поделилась с подписчиками новым уроком этикета. На этот раз 38-летняя знаменитость решила рассказать девушкам, как правильно пользоваться парфюмами.

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На своей странице в Инстаграм Ольга запостила короткий ролик, где позировала в домашней обстановке. Телезвезда с новым цветом волос и в сером шелковом платье-ночнушке показала, как нужно наносить духи. 

“Лучше брызнуть перед собой и зайти в облако“, - подсказала Фреймут.

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Теги: Ольга Фреймут, этикет
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.01.2021, 18:15
Оценка:  0
pусский
Она лизнёт мои большие яйца?
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