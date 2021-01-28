Ведущая Ольга Фреймут продолжает учить подписчиков этикету.

Ольга Фреймут в шелковой ночнушке показала, как правильно наносить духи instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, экс-звезда программы “Ревизор“, писательница и бывшая участница “Танців з зірками 2020“, Ольга Фреймут поделилась с подписчиками новым уроком этикета. На этот раз 38-летняя знаменитость решила рассказать девушкам, как правильно пользоваться парфюмами.

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На своей странице в Инстаграм Ольга запостила короткий ролик, где позировала в домашней обстановке. Телезвезда с новым цветом волос и в сером шелковом платье-ночнушке показала, как нужно наносить духи.

“Лучше брызнуть перед собой и зайти в облако“, - подсказала Фреймут.

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