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Деми Мур шокировала фанов новым лицом после неудачной пластики

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58-летняя актриса Деми Мур поразила переменами во внешности на Недели Высокой моды в Париже.
Деми Мур шокировала фанов новым лицом после неудачной пластики
Деми Мур шокировала фанов новым лицом после неудачной пластики
Getty images

Популярная американская актриса и модель Деми Мур приняла участие в показе Fendi Couture, который состоялся 27 января в рамках Недели Высокой моды в Париже. На подиуме голливудская звезда появилась в брючном атласном костюме черного цвета.

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Однако, публика заинтересовалась не так эффектным нарядом Деми с глубоким декольте и оголенными плечами, как ее переменами во внешности. Фаны актрисы с трудом узнали ее на подиуме. Похоже, Мур стала жертвой неудачной пластики. У 58-летней кинозвезды поменялась форма носа и губ. Но больше всего преобразились скулы. 

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Теги: Деми Мур
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Источник: ivonа bigmir)net

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