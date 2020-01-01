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Ольга Фреймут поразила кардинальной сменой имиджа

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Экс-"Ревизор" Ольга Фреймут решила отказаться от фирменного блонда.
Ольга Фреймут поразила кардинальной сменой имиджа
Ольга Фреймут поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/freimutolia

Украинская телезвезда Ольга Фреймут, которая ранее была ведущей проекта “Ревизор“ и участницей “Танців з зірками 2020“, очень редко экспериментирует со своей внешностью. Однако, 2021 год знаменитость решила начать с кардинальных перемен.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя ведущая решила похвастаться перед подписчиками новым цветом волос. Ольга решила отказаться от фирменного блонда. На свежем фото она предстала русой с пепельным оттенком.

Ольга Фреймут поразила кардинальной сменой имиджа
Ольга Фреймут поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/freimutolia

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivonа bigmir)net

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