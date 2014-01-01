53-летняя звезда сериала “Спасатели Малибу" Памела Андерсон сыграла тайную свадьбу с телохранителем.

Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж: Кто стал избранником актрисы Getty images

Знаменитая американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон, которая на днях объявила, что навсегда уходит из соцсетей, в шестой раз вышла замуж.

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Как пишет Daily Mail, новым избранником 53-летней звезды сериалов “Спасатели Малибу“ и “V.I.P.“ стал ее телохранитель Дэна Хейтерс, с которым Памела закрутила роман в прошлом году во время карантина сразу же после развода с пятым мужем, 74-летним кинопродюсером Джоном Питерсом.

Влюбленные сыграли свадьбу накануне Рождества на заднем дворе поместья Андерсон в ее родном Ледисмите на острове Ванкувер (Канада). В Сети уже появились первые фотографии с церемонии бракосочетания Андерсон и Хейтерса.

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