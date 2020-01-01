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5 лет назад: Ольга Фреймут показала архивное фото с сестрой Юлией

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Экс-ведущая "Ревизора" Ольга Фреймут запостила в Инстаграм фото из личного архива.
5 лет назад: Ольга Фреймут показала архивное фото с сестрой Юлией
5 лет назад: Ольга Фреймут показала архивное фото с сестрой Юлией
instagram.com/freimutolia

Украинская телезвезда, бывшая ведущая “Ревизора, участница “Танців з зірками 2020“, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость решила напомнить фанам, как она выглядела 5 лет назад. На черно-белом снимке Ольга позировала в полосатом наряде в компании своей младшей сестры Юлии и подруги Анны.

“5 років тому“, - лаконично подписала архивный кадр ведущая.

Ольга Фреймут показала архивное фото с сестрой Юлией
Ольга Фреймут показала архивное фото с сестрой Юлией
скриншот

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivonа bigmir)net

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