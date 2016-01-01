Анна Ризатдинова высказалась о возможном участии в "Холостячке"

Гимнастка Анна Ризатдинова поделилась своим мнением по поводу того, можно ли найти любовь на проекте "Холостячка".

Знаменитая украинская гимнастка, финалистка проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова опровергла слухи о том, якобы она станет участницей второго сезона нашумевшего шоу “Холостячка“.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года решила поделиться своим мнением по поводу того, можно ли найти любовь на этом романтическом проекте.

“Увидела, что некоторые СМИ распространяют информацию о том, что я - новая Холостячка страны) И задумалась... Как показали рейтинги и общественный интерес - проект “Холостячка“ попал в самое сердце зрительниц. Но тут вопрос: реально ли найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, произошло бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого - не такое простое задание“, - написала Анна.

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Кроме того, Ризатдинова рассекретила, о каком мужчине мечтает. Спортсменка отметила, что ее возлюбленный должен выполнять свои обещания, всегда и во всем ее поддерживать, а также ставить семью на первое место.

“Идеальный мужчина для меня - это, во-первых, человек слова. Я не люблю, когда только говорят, а потом ничего не делают или не выполняют свои обещания 🙅🏻‍♀. За мужчиной хочу чувствовать себя, как за каменной стеной, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации. Во-вторых, у него должны быть приоритеты. Я понимаю, что сейчас сложно такого встретить. У большинства мужчин на первом месте работа, бизнес, друзья, а только потом семья. Но всё-таки наивно верю, что смогу найти человека, для которого я и дети будут в приоритете 👨‍👩‍👧‍👦. Для меня это очень важно. Хочу чувствовать поддержку и заботу. Это может звучать банально, но в наше время мужчины готовы больше покупать, чем дарить тепло и нежность“, - поделилась гимнастка.

В конце поста Ризатдинова поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей идти на “Холостячку“, если создатели шоу ее позовут. Мнение пользователей Сети разделились. Одни отметили, что в проект идут только ради пиара. Другие заявили, что в шоу можно найти свою любовь.

Ні. Всі йдуть на подібні проекти заради грошей і популярності. У вас це і так є.

Смотря какие цели преследовать: больше популярности - Да, найти любовь - нет)))

Нет, не нужно. Пиар должен быть в меру. Вы не встретите там своего человека, вне проекта все совсем не так. А ложные надежды и обман зрителей принесут разочарование и Вам и в Вас.

Да! Шоу с вами будет суперски интересное🙌✨🤩

Все, что настоящее, приходит внезапно. Столько времени убивать, месяцы жизни, зачем? На проекте много было мужчин ради пиара. Вам оно надо?

Так👍було б круто😊

Так, однозначно йти!!!👏💣😍

Так. Ви дуже підходите дл я цього проєкту!

Мишина ж нашла любовь. Может и Вам повезет. Думаю надо идти!

Все возможно на проекте и даже любовь💞, яркий пример тому Никита Добрынин и Даша, которые уже ждут ребенка👍 Очень буду рада вас увидеть в роли холостячки🤗

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