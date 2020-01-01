"Папа ждал это видео": Настя Каменских показала кадр из нового клипа

Настя Каменских анонсировала выход клипа, который посвятит умершему отцу.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в начале недели сообщила фанам о смерти отца, Алексея Жмура, анонсировала новый клип на украиноязычный трек “Почуття“.

Читай также: “Минус 10 лет“: Позитив похвастался помолодевшим видом без усов

На своей странице в Инстаграм артистка показала первый кадр из предстоящей видеоработы. На снимке Каменских нежно прижималась к своей маме Лидии. В описании к фото Настя призналась, что покойный папа очень ждал премьеру клипа.

“Почуття“ нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особенной песни - это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему“, - поделилась певица.

Кроме того, звезда призналась, что хотела подарить новый трек всем поклонникам на День Святого Валентина. А подготовка к записи песни и съемок клипа началась еще в сентябре прошлого года.

“Родители с детства учили меня, что любовь - это главное чувство на земле и их трепетные, полные любви и страсти отношения длинною в жизнь, тому лучшее подтверждение. Когда еще в сентябре мы начали подготовку к видео “Почуття“, я хотела, чтобы это видео стало подарком всем, кто влюблен и любит. Всем, кто когда-либо испытывал это прекрасное чувство. Эта песня является для меня некой одой любви. Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И поэтому мне было так важно, чтобы песня прозвучала в канун дня всех влюбленных. Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми. Не упускайте время, когда можете сказать “люблю“ и “спасибо“ тем, кто вам действительно дорог“, - написала Каменских.

Настя Каменских с мамой Лидией instagram.com/kamenskux

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.