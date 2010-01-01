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"Минус 10 лет": Позитив похвастался помолодевшим видом без усов

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Экс-участник дуэта "Время и Стекло" Позитив показал, как выглядит без усов и бороды.
"Минус 10 лет": Позитив похвастался помолодевшим видом без усов
"Минус 10 лет": Позитив похвастался помолодевшим видом без усов
instagram.com/positiff

Бывший участник дуэта “Время и стекло“ и солист группы MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) кардинально сменил имидж. 31-летний артист сбрил фирменные усы.

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“Обновленное“ лицо Позитив засветил на своей официальной странице в Инстаграм. На свежем селфи из студии звукозаписи музыкант позировал в желтой кофте и светлой шапке.

“Вечно молодой“, - подписал снимок Алексей.

Позитив похвастался помолодевшим видом без усов
Позитив похвастался помолодевшим видом без усов
instagram.com/positiff

Поклонники засыпали певца комплиментами. Многие отметили, что без усов Позитив выглядит намного моложе.

  • Минус 10 лет, лучший 👼🏼
  • МИЛАШ😍😍😍
  • Ты такой няшка без усиков, краш😍😍😍😍😍😍💜
  • Ах мальчик красавчик❤🥺
  • Ну как можно быть таким зайкой 🤤🐰😍???
  • ПОЗИТИВ 2014 ВЕРНУЛСЯ
  • Сбрил 10 лет

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Теги: Позитив
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Источник: ivonа bigmir)net

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