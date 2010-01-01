"Минус 10 лет": Позитив похвастался помолодевшим видом без усов
Экс-участник дуэта "Время и Стекло" Позитив показал, как выглядит без усов и бороды.
Бывший участник дуэта “Время и стекло“ и солист группы MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) кардинально сменил имидж. 31-летний артист сбрил фирменные усы.
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“Обновленное“ лицо Позитив засветил на своей официальной странице в Инстаграм. На свежем селфи из студии звукозаписи музыкант позировал в желтой кофте и светлой шапке.
“Вечно молодой“, - подписал снимок Алексей.
Поклонники засыпали певца комплиментами. Многие отметили, что без усов Позитив выглядит намного моложе.
- Минус 10 лет, лучший 👼🏼
- МИЛАШ😍😍😍
- Ты такой няшка без усиков, краш😍😍😍😍😍😍💜
- Ах мальчик красавчик❤🥺
- Ну как можно быть таким зайкой 🤤🐰😍???
- ПОЗИТИВ 2014 ВЕРНУЛСЯ
- Сбрил 10 лет
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