Экс-участник дуэта "Время и Стекло" Позитив показал, как выглядит без усов и бороды.

"Минус 10 лет": Позитив похвастался помолодевшим видом без усов instagram.com/positiff

Бывший участник дуэта “Время и стекло“ и солист группы MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) кардинально сменил имидж. 31-летний артист сбрил фирменные усы.

Читай также: “Практиковала роль доярки“: Эшли Грэм засветила пышный бюст на архивном фото

“Обновленное“ лицо Позитив засветил на своей официальной странице в Инстаграм. На свежем селфи из студии звукозаписи музыкант позировал в желтой кофте и светлой шапке.

“Вечно молодой“, - подписал снимок Алексей.

Позитив похвастался помолодевшим видом без усов instagram.com/positiff

Поклонники засыпали певца комплиментами. Многие отметили, что без усов Позитив выглядит намного моложе.

Минус 10 лет, лучший 👼🏼

МИЛАШ😍😍😍

Ты такой няшка без усиков, краш😍😍😍😍😍😍💜

Ах мальчик красавчик❤🥺

Ну как можно быть таким зайкой 🤤🐰😍???

ПОЗИТИВ 2014 ВЕРНУЛСЯ

Сбрил 10 лет

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.