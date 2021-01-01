Настя Каменских сообщила о смерти отца

На 82-м году жизни умер отец Насти Каменских, Алексей Иосифович Жмур.

Знаменитая украинская исполнительница и звездный детектив нового шоу “Маска“, Настя Каменских сообщила поклонникам о смерти близкого человека. 25 января на своей странице в Instagram артистка рассказала, что потеряла отца, бывшего концертного директора хора имени Г. Г. Веревки Алексея Иосифовича Жмура. Мужчина скончался в возрасте 81 года.

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Каменских разместила в соцсети щемящее видео, которое было снято во время празднования Нового года. В ролике отец певицы говорит ей и своей супруге Лидии, чего желает им в 2021-м. Алексей Иосифович сказал на камеру, что хотел бы, чтобы его дочь всегда была любимой.

“Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!“, - обратилась к умершему отцу Каменских в описании к видео.

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