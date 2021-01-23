"Похожи?": Лорак показала свежее фото с братом
Певица Ани Лорак приехала в Украину и заселфилась с кумой и братом .
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Певица Ани Лорак, которая недавно приехала в Киев, продолжает делать фото с родными и друзьями. Так, на днях Лорак показала яркие снимки со своей кумой - гимнасткой, Олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой. Теперь певица решила показать публике свежее фото с братом.
Кадр Ани Лорак добавила в Инста-сториз.
Они с братом Андреем позируют на фоне креативно оформленной стены. Лорак и ее брат оба одеты в темные худи. Волосы звезды подняты в высокую "гульку".
"Мы похожи?" - подписала фото Лорак.
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