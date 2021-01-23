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"Похожи?": Лорак показала свежее фото с братом

Комментариев: 1
Певица Ани Лорак приехала в Украину и заселфилась с кумой и братом .

Лорак показала новое ото с братом Андреем
Лорак показала новое ото с братом Андреем
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая недавно приехала в Киев, продолжает делать фото с родными и друзьями. Так, на днях Лорак показала яркие снимки со своей кумой - гимнасткой, Олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой. Теперь певица решила показать публике свежее фото с братом.

Кадр Ани Лорак добавила в Инста-сториз.

Они с братом Андреем позируют на фоне креативно оформленной стены. Лорак и ее брат оба одеты в темные худи. Волосы звезды подняты в высокую "гульку". 

"Мы похожи?" - подписала фото Лорак.

Лорак показала новое ото с братом Андреем
Лорак показала новое ото с братом Андреем
instagram.com/anilorak

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, родственники звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.01.2021, 15:58
Оценка:  0
гость
Какого хера, эта тварь прется в Украину? Куда смотрит власть?
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